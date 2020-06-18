ألعاب العقل.. تحفيز للقدرات المعرفية والإبداع

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

تهدف ألعاب العقل، إلى تحسين أداء العقل أو الشخصية التي تزيد نشاط الدماغ، ذلك أنها تدفع الإنسان للتفكير، ما يسهم في تدريب العقل، وتقوية القدرات المعرفية لزيادة الإبداع، ومن أهم تلك الألعاب:

الشطرنج

تعد من من الألعاب الاستراتيجية، التي يلعبها شخصان فقط، باستخدام 16 حجراً لكل منهما.

السودوكو

خلايا مصفوفة بمربع 9X9، بها أرقام وخلايا فارغة، ومهمتك أن تملأ تلك الخلايا برقم من 1 إلى 9، شرط ألا يتكرر الرقم بالعمود والسطر الواحد مرتين.

كين كين

مربعات صغيرة مقسمة، تحتوي بعضها على أرقام وعلامات حسابية، يجب عليك ملء الفارغ منها بأرقام محددة.

مكعب روبيك

مكعب بتركيبة ميكانيكية، يحتوى 26 مكعباً صغيراً ملوناً، يشكلون ستة أوجه للمكعب، لكل وجه لونه الخاص، ويدور كل قرص في المكعب بالاتجاهين، لإعادة تنظيم اللون.

البازل

تحدي لتركيب قطع الصور المبعثرة، وهي تجربة مفيدة لتنشيط الدماغ، لإنتاج مادة الدوبامين، المسؤولة عن التعلم والذاكرة.

الكلمات المتقاطعة

مربعات بيضاء وأخرى سوداء، لفصل الكلمات التي ستكتبها في صفوف، وفقاً لأرقام مكتوبة أفقياً ورأسياً، متصلة بأسئلة مرقمة للإجابة.

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