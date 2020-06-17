شاهد.. عداء سعودي يخطف القلوب بعد ما فعله مع والده

تداول سعوديون مقطعاً قصيراً مؤثرا للعداء الدولي السعودي، سعد شداد يحمل والده على كتفيه ليستنشق بعض الهواء وذلك لعدم تمكنه من الخروج بسبب الحظر المفروض بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل بسلوكه البار بوالده واندهاشهم عند معرفتهم لهويته.

ومن خلال المقطع، يظهر العداء السعودي وهو يفتح باب السيارة لوالده لعدم قدرته على الحركة خاصة أنه في منطقة جبلية وعرة بعسير، حيث خرجت العائلة للتنزه وذلك للتخفيف والترويح عنه.

وحمل سعد والده على ظهره، وعندما شعر باختلال توازنه، نزل على يديه وركبتيه حتى يتأكد من سلامة أبيه عند حمله ثم مشى به حتى مقعده المخصص من أجل الترفيه عنه وليشارك عائلته التنزه، وفقا لموقع فوشيا.

وأثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل "لعفويته وتلقائيته"؛ إذ قالوا "إن هذا أفضل ما قد يشاهده أطفالهم في ظل انتشار عقوق الوالدين، وبدلًا من البرامج والمقاطع غير المفيدة التي اجتاحت البيوت بواسطة التلفزيون والهواتف الذكية".

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