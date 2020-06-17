كورونا يفتك بمسنين بعد 71 عاماً من الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

فرق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين زوجين بريطانيين عاشا معاً 71 عاماً وتوفيا بفاصل زمني 5 أيام، وكان المسنان قد أصيبا بكورونا وجمعتهما المستشفى في غرفة واحدة إلى جانب بعضهما وذلك حتى يتمكنا من الإمساك باليدينة وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ففي مستشفى ورثينغ، غرب ساسكس توفي رون، 94 عاماً، وبات وود (91 عاماً)، بعد أن سمح لهما الموظفون بالبقاء في أسرة قريبة من بعضهما بعضاً في الأيام الأخيرة بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكان رون أصيب بكورونا أولاً ونقل على إثره إلى المستشفى، ومن ثم لحقت به زوجته بات.

وفي البداية وضع الزوجان في غرف منفصلة قبل أن يتم جمع شملهما.

وتوفيت بات خلال نومها يوم 18 مايو وتوفي رون بعد 5 أيام من ذلك التاريخ.

وقالت ابنتهما الوحيدة، نيكي إيفانز، إن المستشفى كانت رائعة في رعاية والديها.

وأوضحت نيكي: «وضعوا أمي وأبي في غرفة مؤلفة من أربعة أسرة حتى يتمكنا من الإمساك بيدي بعضهما قبل وفاة أمي أثناء نومها».

وتابعت: «بعد وفاة أمي في 18 مايو، اعتنوا بأبي بتعاطف قبل وفاته في 23 مايو... لقد ماتا معاً، في فترة زمنية قصيرة، بعد أن تزوجا لمدة 71 عاماً. لذلك رغم أن الأمر ليس لطيفاً، فإنهما لم يريدا أن يعيشا بمفردهما».

وعقدت جنازتهما يوم الاثنين 8 يونيو في بلدتهما.

وقالت نيكي إن زيارة والديها كانت صعبة جداً بسبب تفشي الوباء وكان عليها التحدث إليهما عبر مكالمة فيديو.

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