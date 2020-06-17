كمامات ناريندرا مودي تحظى بشعبية في الهند

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

عرض متجر للملابس في ماديا براديش الهندية للبيع كمامات بصور رئيس الوزراء ناريندرا مودي وقادة سياسيين آخرين.

ويمكن لمشتري الكمامات للحماية من عدوى فيروس كورونا اختيار وجه الكمامة لأحد القادة السياسيين الهنود، مثل رئيس وزراء ولاية ماديا براديش شيفراج سينج تشوهان وسلفه كمال ناث.

وقال كونال بارياني لوكالة أنباء (آي.إن.اي) "لقد قمت ببيع بين 500-1000 قناع بصورة مودي حتى الآن والطلب مرتفع، ولدي أقنعة أقنعة بها صور راهول غاندي وكمال ناث جي"، مدعيا أن أقنعة مودي هي الأكثر مبيعا.

ويعد استخدام الأقنعة وأغطية الوجه أمرًا إلزاميًا في الأماكن العامة كجزء من إرشادات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في الهند.

وتعد ولاية ماديا براديش واحدة من الولايات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث يوجد بها ما يقرب من 11000 حالة مصابة كما سجلت 465 حالة وفاة.

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