بالفيديو.. وفاة امرأة بعد اصطدامها بباب زجاجي في بنك

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

توفيت أم لطفلين بعد اصطدامها عن طريق الخطأ بباب زجاجي في أحد البنوك الهندية، بعد تحطم جزء من الباب واختراق قطعة منه بطنها، وفق "ديلي ميل".

لقطات الفيديو، الذي نشرته "ديلي ميل"، تظهر بينا جيجو بول (46 سنة)، تدخل فرع بنك بارودا في بيرومبافور الهندية، وعند اقترابها من مكتب الموظف تستدير فجأة وتندفع نحو الباب بعد أن أدركت أنها تركت مفاتيح دراجتها في الخارج.

يظهر فيديو كاميرات المراقبة في البنك بول، مرتدية الساري الوردي، وهي تصطدم بالباب، حيث تحطم الزجاج حولها وانهارت على الأرض، لتحاول المرأة المذهولة الوقوف، ممسكة بطنها من الألم، لتسقط إلى يسار الباب، ويهرع العملاء من مقاعدهم للمساعدة.

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