«إكسبوجر» يتيح التسجيل في «منحة تيموثي آلن»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في نسخته الخامسة، عن فتح باب التسجيل، لمنحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي، التي تستهدف المصورين المتخصصين في «تصوير الرحلات» و«التصوير الوثائقي».

وتختار المنحة خمسة فائزين ممن سجلوا وقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية، صورة أو مجموعة من الصور تعبر عن قصة واحدة أو أكثر، ويمكنهم أيضا تقديم مجموعة من الصور الفردية، وسيختار آلن الفائزين استنادًا إلى البراعة والأصالة والتميز في الصور والقصص التي تعبر عنها. ويمكن للراغبين في المشاركة المبادرة إلى التسجيل في المنحة من خلال الرابط

(https:/‏/‏awards.xposure.ae/‏scholarship-award/‏)

في موعد أقصاه 23 سبتمبر، حيث يشترط أن يبلغ المتقدم 18 عاما فما فوق، وأن يتم تقديم الصور بصيغة «jpg»، وبدقة تبلغ 300 نقطة في البوصة (300 dpi).

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