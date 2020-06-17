5 إصدارات في المرحلة 2 من «ألف عنوان وعنوان»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تطل مبادرة «ألف عنوان وعنوان» الرامية إلى إثراء الهوية الثقافية وتمكين الإبداع الإماراتي، على القارئ العربي بخمسة عناوين من الإصدارات التي دعمتها في مرحلتها الثانية، وتتضمن إبداعات أدبية في حقول متنوعة ومنها الرواية والقصة والدراسات النقدية، إلى جانب الأعمال الأدبية المترجمة، التي تثري المكتبة العربية بمضامين قيّمة ومعارف جديدة.

وتتضمن قائمة الإصدارات، كتاب «10 أشياء قد لا تعرفها» للكاتبين مارك جاكوب وستيفان بنزكوفر، الذي يقدم حقائق حول مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالإنسان والمجتمعات، وهو من ترجمة مجموعة فور كورنرز والصادرة عن دار الملهمون للنشر والتوزيع، وكتاب «التكنولوجيا الذكية وعولمة الأدب»، للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، والصادر عن مؤسسة نبطي للنشر، ورواية «العودة إلى المستقبل» للكاتب محمد القبيسي، والصادرة عن معالم للنشر والطباعة والتوزيع، ورواية «السفاح الأعمى» للكاتبة مارغريت آتوود وترجمة إيمان أسعد، والصادرة عن دار روايات، التابعة لمجموعة كلمات، ورواية «بائع الكتب المستعملة» للكاتب أوليغوفيتش مالكوف وترجمة عياد عيد، والصادرة عن دار هماليل للطباعة والنشر.

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