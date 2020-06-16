11 طفلا لزوجين لم يخططا للإنجاب والأم لم تتجاوز الثلاثين بعد

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لم يخطط الزوجان البريطانيان للإنجاب، لكن الأسرة كبرت وتوسعت لدرجة أنه أصبح لديها 11 طفلاً، ولم يتجاوز سن الأم الثلاثين بعد، وقد صنعت الام لأطفالها قمصان بأرقام للتأكد من احتساب الجميع عند الخروج من المنزل.

ويعيش الثنائي جوزيف ونيكول ستون الآن مع بناتهما الثمانية وثلاثة أبناء في منزلهما المكون من ثلاث غرف في كمبريا بإنجلترا، وهما يحصلان من الدولة فقط على منافع الطفل العادية.

في البداية، تصور الزوجان بناء حياة هادئة معاً، ولم تكن فكرة إنجاب الأطفال في الحسبان عندما التقيا في عام 2005، لكن بعد ولادة ابنتهما الكبرى ريانان التي أصبحت الآن 14 عاما، استمر الأطفال في التكاثر.

وعلى الرغم من أن احلام السيارات الفاخرة حلت مكانها شاحنة صغيرة من 17 مقعداً، إلا أن الزوجين قالا لصحيفة "ذا صن" إنهما ما كانا يتصوران الشعور بهذا القدر من السعادة، وهما يحبان عائلتهما الكبيرة كثيراً.

بعد إنجاب ابتهما رينان بسنتين ولدت ابنتهما الثانية لايسي، ثم كرة المسبحة حتى إنجاب نايفي قبل خمسة أشهر، وكان قد ولد لهما طفل ميت العام الماضي اسماه هايلي.

يؤكد جوزيف أنه يعيش في منزل مجانين لكنه لن يبدله بشيء. أما نيكول فقالت إن أي طفل هو نعمة، وبعد انجابها طفلها الأول أحبت لعب دور الأم كثيرا، فالاعتناء بالأطفال هو واحد، بنظرها، سواء أكان هناك طفل واحد أو 12 طفلاً. وهي الى جانب مهامها في المنزل، تعمل مساعدة في متجر بدوام جزئي.

يقر جوزيف الذي يعمل سائقاً أن زملاءه في العمل يتساءلون كيف يمكنه أن يعمل ويهتم بهم جميعاً، لكنه يعتقد أن يجب على الناس الاهتمام بشؤونهم، فـحسب تعبيره "إنجاب هذا العدد من الأطفال كان خيارنا انا وزوجتي".

وفي المنزل، تعد نيكول فراشي الأسنان وبدلات المدرسة والاطباق في المساء، وتستيقظ الساعة السادسة وتقضي ساعة تحاول إلباس اطفالها الثمانية الكبار، فيما يبقى معها الثلاثة الصغار.

وتقول إن ترتيب الأسرة يستغرق منها نصف ساعة يومياً وهي تزيل الغبار والاوساخ بالمكنسة الكهربائية خمس مرات في اليوم. وقد تخلت عن كي الملابس منذ سنوات عدة. أما التقاط الالعاب فمهمة متواصلة، ويساعدها زوجها بمهام الحمام ووضع الأطفال للنوم لأنه يغادر قبل استيقاظهم في الصباح.

يصف جوزيف اوقات الوجبات بالفوضوية، وعملية غسل الثياب بالأمر الرهيب، لكن الطعام متوفر دائما في المنزل، وهو يصف زوجته بـ "المرأة الخارقة".

بعد إنجاب طفلهم نايفي قرر الثنائي بعد 15 عاماً على زواجهما التوقف أخيراً عن إضافة أفراد جدد إلى العائلة.

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