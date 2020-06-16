وفاة قريبة الممثل سوشانت سينغ راجبوت بعد يوم على انتحاره

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تتحمل سودا ديفي زوجة ابن عمّ الممثل الراحل سوشانت سينغ راجبوت خبر انتحاره فلحقته هي أيضاً بعد توقفها عن تناول الطعام إثر تلقي أنباء انتحار ابن الأربعة وثلاثين عاماً.

وتزامن موت ديفي مع المراسم الأخيرة لدفن راجبوت في مومباي بحسب ما أفاد موقع "سيتي تايمز".

وقال المواطن برامود كومار لموقع "نيو إنديان إكسبرس": " لا تشكل وفاة سوشانت خسارة فرد وحسب بل فقدان موهبة عظيمة ظل صاحبها يتمتع بقدر من التواضع في حياته وكان أشبه بالحديقة الغناء لنا نح القرويين الذين لا يزالون يفخرون به."

وأضاف:" إنه بالكاد تناول أحد لقمةً من الطعام بعد خبر انتحار راجبوت الصادم ".

أما بانا سينغ، ابن عمّ سوشانت المقيم في بورنيا فقد أشار إلى أن الممثل البوليوودي كان شاباً قوي الإرادة صاحب ابتسامة دائمة تعلو محيّاه.

يذكر أن سوشانت وجد معلّقاً في شقته في باندرا مؤخراً، وقد جرت مراسم الجنازة بحضور العائلة والأصدقاء المقربين في عالم التمثيل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز