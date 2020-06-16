بالصور.. نجوم بوليوود يودعون سوشانت سينغ راجبوت إلى مثواه الأخير

المصدر: متابعة البيان

انضم نجوم بوليوود إلى أفراد عائلة الممثل سوشانت سينغ راجبوت - 34 عامًا - أثناء تشييع جثمانه.

وقد عثر على سوشانت أمس ميتا فى شقته بمدينة مومباي الهندية.

وقد أحدث نبأ وفاته صدمة كبير فى الوسط الفنى وبين جميع العاملين بالسينما الهندية.

وتعتقد شرطة مومباي أنّ الممثل أنهى حياته بنفسه، عن 34 عاماً، بعد أيام قليلة على وفاة مديرة أعماله السابقة.

حضر معظم نجوم بوليوود لتوديع الممثل الشاب وكان من بينهم النجوم راجكومار راو، والمنتج المخرج دينيش فيجان، والممثل رانفير شوري، ورانفير شوري.

ونال راجبوت شهرة واسعة بالتمثيل في التلفزيون والسينما، وعرف بشكل خاص بأدائه دور لاعب الكريكت الهندي الشهير ماهيندرا دوني، في فيلم عن حياته، أنتج عام 2016.

يذكر أن مديرة أعماله السابقة، ديشا ساليان، توفيت قبل أيام عن 28 عاماً، بعدما سقطت من الطابق الرابع عشر لأحد أبنية مومباي. ولم تحدد الشرطة بعد إن كان السقوط حادثاً أم انتحاراً. وعند وفاتها، كتب راجبوت في قصة على انستجرام: "إنّه خبر مؤلم. تعازي الحارة لعائلة ديشا وأصدقائها".

وبوفاة راجبوت، تفقد بوليوود أحد أبرز نجومها، في نفس العام الذى شهد رحيل اثنين من كبار نجومها وهما راشي كابور، وعرفان خان، في أبريل الماضي.

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