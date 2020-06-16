«كُتّاب تونس»: جائزة الشارقة للنقد تعزز الثقافة العربية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين د. صلاح الدين الحمادي أن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، تعد مشروعاً ثقافياً،تحتاج إليه الثقافة العربية، وأوضح أنها ستفتح أعين القراء على كنوز الشعر العربي القديم، كما ستقدم منجزاً نقدياً عربياً يثري «ديوان العرب».

جاء ذلك، خلال لقاء موصول بقضايا الشّعر وراهنه وآفاقه، أقامه بيت الشعر في القيروان، ضمن سلسلة من اللقاءات النقدية، للتعريف بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الأولى 2020، التي جرى إطلاقها بتوجيه ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.

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