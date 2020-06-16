«الحوارات الأدبية» تجمع تجارب شعرية متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تُنظم مؤسسة الإمارات للآداب، فعالية رقمية بارزة تجمع الشعراء: عفراء عتيق، وليمن سيساي، وكارلوس غوميز، وذلك ضمن سلسلة «الحوارات الأدبية عبر الحدود»، يوم السبت المقبل الموافق 20 يونيو في تمام الساعة 19:30 مساء (بتوقيت الإمارات).

وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب: «هؤلاء الشعراء الثلاثة كان لهم مشاركة متميزة في مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهذه المناسبة الأولى التي يظهرون فيها معاً». وعقّبت: «ويتميز جميعهم بأدائهم المؤثر وحضورهم الطاغي، الذي يحظى بتفاعل الجمهور الكبير، لذا يجب ألا نفوت هذه الجلسة الاستثنائية، التي تحتفي بتأثير الكلمة ومكانة الشعر وتجسد روح مشروع (الحوارات الأدبية عبر الحدود)، وتجمع بين الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية».

والدكتورة عفراء عتيق هي باحثة وشاعرة وفنانة إماراتية، حصلت مؤخراً على شهادة الدكتوراه في الإعلام والصناعات الإبداعية. تستكشف أعمالها الأدبية والفنية مجموعة واسعة من مواضيع التراث والثقافة والهوية، وقبول الذات والمشاعر الإنسانية المختلفة. تكتب وتؤدي في مزج رائع بين الإنجليزية والعربية والفرنسية، قدمت قصائدها على العديد من المنصات الدولية، وعرضت أعمالها في العديد من الصالات المرموقة، كأوبرا دبي، ومتحف اللوفر في أبوظبي، وقمة «PublisHer» في الشارقة، و«فن أبوظبي».

أما ليمن سيساي فهو كاتب ومذيع بريطاني من أصل إثيوبي، حاز العديد من الجوائز العالمية، ورُشح لجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام. له العديد من مجموعات الشعرية والمسرحيات، ونشر مذكراته المشهورة «اسمي لماذا» العام الماضي. تُزين قصائده العديد من المباني في لندن ومانشستر وهيدرسفيلد وأديس أبابا.

وكارلوس أندريس غوميز هو شاعر كولومبي أمريكي من نيويورك، حصل على العديد من الجوائز، وهو مؤلف كتاب «الابن الصغير»، الذي منحته «إيدواردو سيكورال» جائزة نهر بروكن لعام 2018، ومذكرات «كن رجلاً: إعادة تخيل الرجولة الحديثة»، الذي فاز بالعديد من الجوائز البارزة.

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