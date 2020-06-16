تصاعد «الحرب» بين رمضان وجمهور أحمد زكي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

دقيقة ونصف تقريباً، هي المدة الزمنية التي يستحضر فيها الفنان محمد رمضان، بعضاً من ملامح الراحل أحمد زكي، خلال لقاء تلفزيوني أجرته إحدى الفضائيات المصرية مع رمضان قبل نحو 8 سنوات، آنذاك، قلد رمضان شخصية زكي بكل حرفية، لدرجة تشعر لوهلة، بأن المتحدث هو أحمد زكي، وليس رمضان.

ذلك المقطع، عاد إلى الواجهة مجدداً، واصطحب معه جدلاً واسعاً، في أروقة التواصل الاجتماعي، فيما بدا المقطع أشبه بشرارة أشعلت نيران حرب بين معجبي الراحل أحمد زكي، وأقرانهم من محبي رمضان، الذين بادروا إلى إطلاق وسم «رمضان أفضل من أحمد زكي»، حيث بدا أشبه بـ «صب الزيت على النار».

رمضان، الذي نشر المقطع المصور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقه بتعليق، قال فيه: «قبل 8 سنوات، قلت أتمنى تجسيد نجم (التجسيد الأول)، ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، والآن أعلن عن مسلسلي المقبل «الإمبراطور أحمد زكي»، في رمضان 2021.. نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم».

ذلك التعليق كان كفيلاً بإعلان «حالة الحرب» بين معجبي رمضان وزكي، لا سيما بعد الإعلان عن المسلسل الذي سيحمل بصمات المخرج محمد سامي.

حالة الخلاف بين الطرفين، بدت متسعة، تصاعدت معها حرب إطلاق الوسوم، التي يعبر فيها كل طرف عن رأيه فيما يحدث، في وقت دخلت فيه إيمان، شقيقة الراحل أحمد زكي على الخط، بعد تداول تصريحات صحافية على لسانها، تؤكد فيها «عدم ممانعتها قيام رمضان بتجسيد سيرة شقيقها»، لافتة إلى أنه «الأنسب لتجسيد الشخصية بين نجوم هذا الجيل»، ومؤكدة أنه لم يتم حتى الآن التواصل معها بخصوص إنتاج عمل يتناول سيرة حياة شقيقها، وأكدت أن موافقتهم ستكون مرهونة بما سيقدم في سيناريو العمل، الذي يعتقد أن الكاتب وحيد حامد، سيتولاه.

قدرة رمضان على «تقليد» الراحل أحمد زكي، الذي يمتلك مكانة عالية في السينما وذاكرة الناس، بدت مثيرة للانتباه، وحول ذلك تواصلت «البيان» مع الناقد الإماراتي حمد الريامي، الذي قال: «في تقديري، أنه لا أحد يستطيع أن يأخذ مكان الراحل العبقري أحمد زكي».

وأضاف: «بلا شك أن محمد رمضان يمتلك إمكانات جيدة في الأداء الاستعراضي، أكثر من الأداء الدرامي، وكلنا نتفق على قدرته في تقليد صوت الراحل أحمد زكي، وكذلك حركاته، ولكن في الدراما، فإن تجسيد سيرة أحمد زكي، لا يعتمد على التقليد، وإنما على الأداء الدرامي»، مشيراً في هذا السياق، إلى أن الكثير من نجوم هوليوود وبوليوود والسينما العربية، عرفوا بتجسيدهم لسير ذاتية لشخصيات معروفة، ضارباً المثل بالفنانة صابرين، التي جسدت كوكب الشرق في مسلسل «أم كلثوم».

وقال: «جل هؤلاء نجحوا في مهمتهم، بسبب ابتعادهم عن التقليد». وقال: «أتمنى أن يبتعد محمد رمضان في المسلسل المقبل عن تقليد أحمد زكي، كما دأب على القيام به في العديد من الكليبات التي رأيناها، وإنما يذهب ناحية تجسيد الشخصية بروحيتها».

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