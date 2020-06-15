شاهد .. السيسي يوقف موكبه فجأة للاطمئنان على شابين تعرّضا لحادث

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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في لفتة إنسانية رائعة أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موكبه بالتوقّف، بعدما شاهد حادث تصادم دراجة نارية يستقلّها شابّان.

جاء ذلك خلال تفقد السيسي بعض المنشآت بمنطقة مصر الجديدة في العاصمة القاهرة، وقام مرافقو الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة الشابين اللذين تبيّن أنهما لم يصابا بأذى، كما تم إحضار طبيب للتأكد من حالة المواطنين، وتم التأكد أنهما لم يتأذّيا إلا بكدمات بسيطة.

 

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