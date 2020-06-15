محافظ مصري يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرع أيمن مختار، محافظ الدقهلية في الوجه البحري المصري، ببلازما الدم، اليوم الاثنين، بعد تعافيه من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكشف مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة المصرية، إيهاب سراج الدين، أن العملية جاءت في إطار المشاركة في حملة التبرع التي أطلقتها وزارة الصحة للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس للمساعدة في علاج الحالات المتقدمة المصابة بـ "كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح أن فريق من المركز القومي لخدمات نقل الدم بالقاهرة توجه إلى محافظة الدقهلية لأخذ وحدات التبرع من المحافظ، وبعد إجراء التحاليل التأكيدية اللازمة عليها، لإمكان حقنها للمرضى المصابين.

وتابع أن المحافظ قام بملء استمارة التبرع وتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالتبرع، وبعدها تم سحب 4 وحدات للبلازما منه، وهي كمية تكفي لعلاج شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن حملة تشجيع المتعافين من "كوفيد-19" بالتبرع ببلازما الدم في مصر تم إطلاقها بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في البلاد على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعاف جيدة للمرضى.

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