محكمة مصرية تتخذ قراراً جديداً ضد حنين حسام ومودة الأدهم

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام " و" مودة الأدهم " و3 آخرين، لجلسة 29 يونيو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.

ووفقا لصحيفة الأهرام، فقد أمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسِهم.

واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة دون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وأعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

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