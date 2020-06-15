عجوز تتبنى شاباً يصغرها بـ 41 عاماً .. وتتزوجه

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتبطت سيدة إندونيسية ستينية من شاب عشريني، كانت تبنته منذ عام، بعد أن تحولت مشاعر السيدة المسنة الى حب عاطفي للشاب أثناء فترة تبنيه، لتقرر في نهاية المطاف الارتباط به، وفقا لمجلة سيدتي.

مبه جامبرينج هي سيدة أندونيسية تسبب خبر زواجها في الكثير من الجدل حول العالم بعد أن أقامت حفل زفاف صاخباً جمع بينها وبين ابنها بالتبني وكانت السيدة مبه قررت تبني أردي وهو في الـ23 من العمر وعاش معها ومع أبنائها وأحفادها في المنزل.

وتقول السيدة مبه إنها عندما تعرفت على أردي لأول مرة لم تفكر أبداً في الزواج به، إلا أنه صدمها عندما عرض عليها الزواج وبالفعل وافقت على هذه الخطوة بعد فترة خطوبة.

الشاب أردي قدم لعروسته مهراً قيمته 100000 روبية أي ما يعادل 6 جنيهات إسترلينية، وأقيم حفل الزفاف في جنوب سومطرة في إندونيسيا بحضور عدد كبير من الأشخاص والأقارب.

حفل الزفاف الصاخب تسبب في جدل كبير حول العالم، بسبب فارق السن الكبير بين العريس والعروس والذي يصل إلى 41 عاماً حتى أن العريس حمل العروس على ظهره ضمن مراسم الاحتفال الرومانسية.

كما حرصت العروس على الحصول على جلسة تصوير مميزة وحملت خلال الحفل باقة من الزهور الحمراء كما استعرضت رسوم الحناء على يدها خلال الحفل الذي شعرت فيه بسعادة غامرة.

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