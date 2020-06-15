ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك لمدة 20 دقيقة يومياً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تمرين واحد بسيط لمدة 20 دقيقة في اليوم وبوضعية أقرب إلى ممارسة اليوغا من التمارين الرياضية كفيلة بمدّك بالهدوء وإحداث تغييرات مفيدة لجسمك. إرفع ساقيك على حائط يومياً في وضعية لا تتطلب مجهوداً كبيراً، حيث تقوم ببساطة بالتمدد على الأرض ورفع الجسم على جدار بلا تعرق ولا حاجة لمعدات خاصة فقط باستخدام الجسم. وإذا أردت جعل العملية طبية أكثر ضع منشفة تحت أسفل الظهر.

أولاً، ستقوم عضلات جسمك بشكرك كثيراً سيما النساء محبات ارتداء الكعوب العالية، حيث تعمل على تخفيف التشنجات من الساقين والقدمين وعضلات الورك الناجمة عن المشي لوقت طويل أو ارتداء أحذية غير مريحة.

كما ستريح الوضعية من أي انتفاخ في الأقدام والسيقان حيث تعمل على تنظيم تدفق الدم سيما إن كنت من الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم أو بعض الأمراض التي تسبب احتباس الماء.

الساقان المرفوعان كذلك وضعية تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف خطر الإمساك إضافة إلى تسهيل عملية التنفس ودخول المزيد من الأكسيجين للدم وتقليل تشنجات الرقبة وتحسين نوعية النوم.

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