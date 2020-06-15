مبادرة أمريكية تقدم رحلات وعطلات مجانية للطاقم الطبي مقابل كل تذكرة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من قطاع السفر الأكثر تضرراً بالجائحة انطلقت مبادرة بأميركا تحت شعار "اشتر واحدة وأعط واحدة" التي تسمح للمستخدمين بشراء رحلة مستقبلية والتبرع برحلة لأحد أفراد الطاقم الطبي.

لائحة المشاركين في البرنامج تتضمن سلاسل فنادق ومنتجعات "فيرمونت" وسواها الكثير من الأسماء الشهيرة في عالم السفر والفنادق. وقد طرحت كل علامة تعنى بالضيافة عروضاً خاصة تتوزع بين إقامات مخصومة الدفع إلى نقاط إضافية على برامج الولاء.

وتتبرع العلامات كذلك مقابل كل تذكرة عرض بغرف وبطاقات هدايا ونقاط ولاء إلى منظمات الرعاية الطبية الخيرية التي ستوزع غالباً على العاملين في القطاع للاستمتاع بعطلة مستحقة.

تجدر الإشارة إلى أن المهمة المذكورة للمبادرة التي تمتد حتى نهاية شهر يونيو الحالي تتمثل في تأمين "الأموال مباشرةً للفنادق في مثل هذه الأوقات غير المسبوقة بالإضافة إلى عطلات استجمام يستحقها أولئك الذين عرضوا حياتهم للخطر مقابل العناية بالمرضى".

ويبرز في ظل تخفيف قيود كورونا تدريجياً القلق حيال كيفية مدّ يد العون إلى عدد من الشركات سيما في قطاع الضيافة ليتعافى ويعيد بناء قاعدة العملاء لديه، حيث تشكل مبادرات من هذا النوع جزءاً من التعافي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز