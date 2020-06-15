سوشانت سينغ يكتب لوالدته قبل انتحاره عن «حياة عابرة»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

«حياة عابرة»، تلك كانت من العبارات الأخيرة التي شاركها على حساب «إنستغرام»، ممثل بوليوود، سوشانت سينغ راجبوت، الذي توفي أخيراً في مومباي عن 34 عاماً.

ويفيد موقع تلفزيون «إن دي تي في»، بأن الممثل الهندي كان بعيداً إلى حد كبير عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه كان بين الفينة والأخرى يشارك أفكاره.

وفي آخر منشور له على «إنستغرام» في 3 يونيو الجاري، نشر رسالة موجهة إلى والدته الراحلة التي توفيت في عام 2002، مع صورة لها بجوار صورته، وكتب بكلمات شاعرية: «ماض ضبابي يتبخر من قطرات دموع، وأحلام أبدية تنقش قوس ابتسامة، وحياة عابرة في تفاوض بينهما..».

وسبق للممثل أن تحدث عن والدته في مقابلة مع مجلة أسترالية بمناسبة صدور فيلمه «القصة غير المروية»، والذي يعد أحد أهم أفلام الممثل خلال مسيرته القصيرة، قال: «لا يتعلق الأمر بواقع أنني أفتقدها فقط عندما يحدث لي شيء جيد أو سيئ، ولن أكذب، فأنا لا أفكر فيها باستمرار. لكن أتمنى لو أنها كانت على قيد الحياة لتراني أنجح في الحياة.

فأنا متأكد من أنها كانت ستسعد حقاً وتفخر بي. ولربما كنت شخصاً مختلفاً عما أنا عليه الآن. فالطريقة التي نظرت فيها إلى الأشياء آنذاك والآن مختلفة إلى حد بعيد، ولا أستطيع العودة إلى الوراء للقيام بالأشياء بطريقة مختلفة».

يذكر أن الممثل أصبح نجماً بعد تصويره مسلسلاً تلفزيونياً بعنوان «بافترا ريتشا»، وقد حازت بعض أفلامه إعجاب النقاد، وكان مشروعه الأخير فيلماً على «نتفليكس» عام 2019 بعنوان «درايف».

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