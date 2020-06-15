ظهور نتيجة الفحص الثالث للفنانة رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت نتائج الفحص الثالث للفنانة المصرية رجاء الجداوي، أمس الأحد، أن النتيجة ما زالت ايجابية ومازال الفيروس متمكنا منها، خاصة أنها أجري لها منذ ثلاثة أيام فحص ثان وثبت إيجابيته أيضا.

وكانت الفنانة تعلق آمالا كبيرة على الفحص الثالث ما جعلها محبطه وأزعجها الخبر بشدة.

ولم يحدد الأطباء أي جديد بخصوص حالة الجداوي وسيستمر الوضع كما هو عليه من حيث العزل بمستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية المصرية، كما ستظل تحت الرعاية المركزة خوفا من تدهور حالتها الصحية مرة أخرى، وانخفاض مستوى الأوكسجين بالدم، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقالت ابنتها أميرة، إن والدتها «أحسن حالا من ذي قبل، لكن كان الأمل في خروج الفيروس من جسدها بعد رحلة طويلة من العلاج، خاصة أن إيجابية الفحص ألقت بظلال نفسية محبطة على أمها والجميع، وحتى الأطباء».

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