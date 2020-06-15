في تجربة مذهلة.. مغامران يحطمان رقما قياسيا بالسير فوق بركان نشط

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

سجل مغامران رقما قياسيا عالميا بعد السير على حبل مشدود فوق بركان نشط.

وعبر ألكسندر شولز ، 28 عامًا ، من ألمانيا ، ورافائيل بريدي ، 33 عامًا، من البرازيل، فوهة بركان ياسور في جزيرة تانا، في جنوب غرب المحيط الهادئ، مشيًا على حبل عريض بقياس بوصة واحدة.

والبركان هو من بين أكثر البراكين نشاطًا ويعتبر غير قابل للتنبؤ بسبب ثورانه المتكرر وقنابل الحمم البركانية التي يطلقها.

وسجل الثنائي رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس في 15 أبريل من هذا العام خلال وباء فيروس كورونا المستجد.

ونشر موقع "الديلي ميل" صورا مذهلة تظهر اللهب والدخان يتصاعد بينما يمشي الثنائي على حبل طويل بطول 853 قدمًا (260 م) وهو ليس الحبل الأطول فحسب ، بل أيضًا أول حبل مشدود فوق بركان نشط.

قال الثنائي إن قنابل الحمم البركانية - التي يبلغ ارتفاعها 400 متر ودرجة الحرارة التي تقدر بمئات الدرجات، بالإضافة إلى حمض الكبريتيك، الذي هدد بإتلاف مادة الحبل المشدود، كانت أكبر الصعوبات خلال التجربة.

وتم تصوير التجربة المثيرة في فيلم وثائقي سيصدر الخريف المقبل.

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