«دبي أكواريوم».. جائزة مسابقة عيد الأب

المصدر: دبي ــ البيان

هذا العام عيد الأب يحمل معنى جديداً تماماً في دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية، فبالتعاون مع «إيثان ألين»، العلامة الفاخرة في التصميم الداخلي والمفروشات سيتحوّل نفق دبي أكواريوم إلى غرفة فاخرة من فئة خمس نجوم، يقضي فيها اثنان من الفائزين المحظوظين، أب وابنه، ليلة كاملة في أجواء أعماق المحيط الساحرة.

أما المشاركة في هذه المسابقة،التي تحمل اسم «عيد الأب في أعماق المحيط» فبسيطة للغاية، حيث يكفي أن يرسل المتسابقون الراغبون في المشاركة تعليقاً على صفحات دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في منصّات التواصل الاجتماعي، توضح سبب رغبتهم في الفوز. وبالإضافة إلى الغرفة الفاخرة، ستكون الإقامة فرصة قيّمة للتعرّف على أسماك القرش، حيث سيقوم خبراء الحياة البحرية، بالترحيب بالفائزين وتقديم معلومات عن عالم أسماك القرش.

وسيستمتع الفائزان بعشاء إيطالي في مطعم GIA ووجبة إفطار باريسية في مطعم ومقهى «أنجلينا». كما سيحصلان على تذكرة سنوية من دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية لكلّ منهما، وقسيمة هدية من «إيثان ألين» لاختيار هدية، تكون خير تذكار لمغامرة لا تُنسى! .

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