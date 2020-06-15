أمسية افتراضية تحيي فن «الشلات» في بيت الشعر بدبي

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نظَّم بيت الشعر في دبي التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمسية تراثية لشعراء «الشلة» على منصة بيت الشعر عبر تطبيق زووم الافتراضي، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: بخيت المهري، حمد بن نعمان الكعبي، خالد بن سميدع النعماني، مرشان بن نعمان الكعبي، وأدارها الشاعر والإعلامي هزاع الشرياني، وذلك بحضور نخبة من محبي فنِّ الشلات التراثي، حيث استمرت الأمسية قرابة الساعتين، وتضمَّنت فنون أداء الشلات ومداخلات من الجمهور ومشاركة لبعض الشعراء على هامش الأمسية أبرزهم الشاعر خميس المنصوري الذي حيَّا الجمهور بقصيدة جميلة.

قوة الشعر

في مستهل الأمسية رحَّب جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالمشاركين وشكرهم على جهودهم في حفظ التراث العريق، عبر اختيارهم هذا الفن الذي يمثِّل وجهاً أصيلاً من تراث الخليج عامة والإمارات خاصة، لأنَّ الحفاظ على الفنون الأصيلة في الثقافة المحلية يعني حبَّ هذا التراث، وإعادة إحيائه بأصوات الجيل الجديد يعني أنَّ هذا التراث بخير. وأضاف «بن حويرب»: إنَّ فنَّ الشلات تعبير عن قوة الشعر وجزالة ألفاظه، وهو يشتهر بكثرة في المملكة العربية السعودية وهناك تقارب بين الشلة السعودية والشلة الإماراتية من حيث طريقة الأداء وأسلوب الشاعر، وهو ما يفسِّر سعة انتشار هذا النوع من الفنِّ التراثي في مناطق معينة؛ لأنه من خلال الشلة تصل الأفكار بشكل أكبر، وتتضح المعاني للسامعين، وتتناقل الأجيال الجديدة موروثها المحلي وتحافظ عليه.

وخلال ساعتين تبادل شعراء الأمسية الأدوار في أداء الكثير من الشلات التي لاقت صدىً رائعاً بين الجمهور الذي بدأ يتزايد عدده على منصة زووم، ما يعكس عطش الناس لهذا الفنِّ الأصيل وما يحمله بين طياته من قيم اجتماعية وأخلاقية، وما يمثله من حسٍّ وجدانيٍّ متميِّزٍ، وبُعْدٍ جماليٍّ، خاصة القصائد التي يعرفها الجمهور وراحوا يطلبون من الشعراء تأديتها، وبدورهم لبّى شعراء الأمسية ما طلبه منهم جمهورهم بحب كبير.

مشاركات

أدى الشاعر بخيت المهري مجموعة من الشلات ترنَّم فيها بقصائد لعدد من الشعراء الإماراتيين، وهو صاحب صوت شجي، يمثِّل في شلاته الأداء التراثي الأصيل. فيما قدم شاعر الشلة خالد بن سميدع أداء جيداً لمجموعة من القصائد التراثية التي لامست الوجدان وأعطت في معانيها صورة مشرفة. وتميَّزت الأمسية بالثنائي المبدع حمد بن نعمان ومشعان بن نعمان الكعبي، وذلك بإلقائهما مجموعة من أشعارهما بأسلوب فنِّ الشلة الشعبية، مما أثار اهتمام المتابعين المتفاعلين مع الأمسية.

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