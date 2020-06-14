أول تعليق من محمد رمضان على تجسيد شخصية أحمد زكي

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو اثناء ظهوره في إحدى القنوات وهو يقلد الفنان الراحل أحمد زكي على الهواء، ليخطف الأنظار إليه في ذلك الوقت.

وكتب رمضان على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستغرام "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل ( أحمد زكي)، و دلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

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