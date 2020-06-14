آخر تطورات حالة الفنان مصطفى درويش بعد إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

منذ الإعلان عن إصابة الفنان مصطفى درويش بفيروس كورونا، ويحرص على طمأنة متابعيه عليه من خلال السوشيال ميديا،، إلا أنه أقلق محبيه على حالته، وذلك بعدما كشف عن أن حالته الصحية تسوء وفقاً لما كتبه عبر فيس بوك حين قال : " الوضع من سيء لأسوء.. يارب".

وحرص العديد من الفنانين وأصدقائه على دعمه.

وكان الفنان مصطفي درويش طالب متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام" بالدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفنان مصطفى درويش، إنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحاً أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه هذه الأعراض، وشدد على أنه نبه على كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين.

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