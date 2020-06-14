قريبا.. أول مسلسل تلفزيوني عن ياسر عرفات

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ العمل على أول مسلسل تلفزيوني يتناول سيرة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، استعداداً لعرضه العام المقبل.

والمسلسل إنتاج مصري-فلسطيني مشترك، ومن المقرر أن يعرض لصالح إحدى منصات البث الرقمي الشهيرة في منتصف عام 2021.

ولن يندرج مسلسل ياسر عرفات تحت نوعية المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط؛ بل ينتمي للمسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته، بحسب ما أكد مؤلفه السيناريست الفلسطيني محمود فهد لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وأوضح أنّ "المسلسل يرصد تاريخ الزعيم الراحل فى شكل درامي يتناول جوانب خفية عن حياته الشخصية لكي نشرح للأجيال الصاعدة مدى كفاح هذا الزعيم رغم قسوة الحياة التي كان يعيشها فى زمن احتلال فلسطين الأم".

وتابع السيناريست محمود فهد أن "العمل سيلقي الضوء على العديد من المواقف الإنسانية البارزة والجوانب الاجتماعية التي كانت تزخر بها حياة ياسر عرفات، إلى جانب حياته البسيطة مع أسرته، وهي كلها جوانب لا يعلمها الكثيرون عنه".

وتوفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، عن 75 عاماً، في مستشفى بيرسي في باريس، جراء تسممه بمادة البولونيوم المشع.

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