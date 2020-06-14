شريف منير يرد على المسيئين لابنتيه ويتوعدهم بمحاسبة قانونية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الممثل المصري شريف منير، شريط فيديو على حسابه الموثق في "إنستغرام"، يندد فيه بالتنمر والإساءات التي طالت ابنتيه، متوعدا باستكمال الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في الأمر.

وارفق منير (61 عاما) الفيديو الذي نشره مساء السبت، برسالة قصيرة كتب فيها: "لا للتنمر".

وقال منير في الفيديو، الذي ظهرت فيه ابنتاه فريدة وكاميليا خلفه، إنهما تعرضا لشتائم وإهانات كبيرة، وأضاف أن الذين سبوهما كانوا يدعون الحديث باسم الدين، واعتبروا أنفسهم "ملائكة".

وقال متهكما على الذين تعرضوا له ولابنتيه، "إن ابنتيه ارتكبتا مصيبة ودمرتا البشرية" لمجرد التقاط صورة لهما.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية"، طالب الممثل المصري بوقفة قوية تجاه الإهانات والشتائم والتنمر التي تظهر في شبكات التواصل، وقال: "يجب أن نكون جميعا يدا واحدة. لا تصمتوا".

وحاز الفيديو حتى صباح الأحد نحو 900 ألف مشاهدة، في حساب منير الذي يتابعه نحو مليون و400 ألف شخص.

وكان الممثل المصري قد نشر على حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة لابنتيه تعبيرا عن فرحته وفخره بهما، لكنه العديد من التعليقات "السافلة والمريضة"، حسب تعبيره، جرحته وجرح ابنتيه.

وقال شريف منير إن قدم بلاغا بالأمر، متوعدا المسيئين بأن "الأيام بيننا"، مضيفا أن هناك اهتماما من جانب النائب العام بموضوع التنمر.

وأضاف: "يجب وضع حد لهؤلاء المسيئين. لا نريد هؤلاء في حياتنا".

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