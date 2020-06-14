متاحف الإمارات.. الجمال على بعد «نقرة زر»

المصدر: إعداد ـ غسان خروب

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لم يعد بإمكان أي شيء أن يغلق أبواب المتاحف في دبي والإمارات، فقد أصبحت مشرعة أمام الجميع حول العالم، حيث بات هذه المتاحف على بعد «نقرة زر» من الزوار الذين أصبح بإمكانهم زيارتها افتراضياً، والتجول بين أروقتها والاستمتاع بما تضمه من جمال ومقتنيات فريدة، تكشف في جلها عن أصالة الثقافة الإماراتية وتاريخ الدولة.

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جولة افتراضية وفرتها هيئة دبي للثقافة والفنون لطلبة المدارس في متحف الاتحاد خلال الفترة من 28 أبريل حتى 28 مايو الماضي.

2300

طالب وطالبة استقطبتهم الجولات الافتراضية التي نظمتها «دبي للثقافة» في متحف الاتحاد.

18 عملاً

سمحت الجولة الافتراضية التي نظمها متحف اللوفر أبوظبي لزوار معرض «فن الفروسية: بين الشرق والغرب» باختيار 18 عملاً فنياً لتأملها عن قرب.

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لوحة فنية رائعة لنخبة من الفنانين المحليين والعالميين، يوفرها متحف الشارقة للفنون لزواره خلال جولاتهم الافتراضية داخل أروقته.

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تاريخ تأسيس بيت الشاعر مبارك بن حمد العقيلي بمنطقة الراس في دبي، الذي تحول لاحقاً إلى متحف يضم مجموعة من أشعاره ووثائقه ومقتنياته، ويمكن زيارته افتراضياً عن طريق منصة «دبي 360».

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برامج أو أقسام رئيسة، تكشف مدى الثراء الذي يحتويه متحف الشندغة، الذي أصبح بالإمكان زيارته افتراضياً عبر منصة دبي 360، حيث يروي المتحف حكاية دبي وتاريخها النابض.

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