التباعد الاجتماعي يعيد صياغة مسارح العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أزالت فرقة مسرحية أخيراً، 500 مقعد من قاعة مسرح يضم 700 مقعد في برلين، استعداداً لإعادة فتحه في سبتمبر، تماشياً مع سياسات التباعد الجسدي في البلاد. وقد شاركت فرقة مسرح «برلينر انسمبل»، التي تعمل من مبنى مسرح «أم شيفباوردام»، العائد للقرن الـ 19، صورة عن قاعة المسرح على موقع «توتير»، من أجل إعطاء رواد المسرح فكرة عن التجربة التي سيحظون بها، عندما يعيد المسرح فتح أبوابه بعد جائحة كوفيد 19.

وتبين الصورة إزالة 70 % من مقاعد القاعة، مع ترتيب المقاعد في الصفوف المتبقية بشكل فردي أو في أزواج، وأفيد أن المقاعد التي أزيلت، سوف يعاد تجديدها في تلك الأثناء.

إلى جانب خفض عدد المقاعد، أكدت مجموعة «برلينر»، أنها ستعمل على اتخاذ كافة التدابير، للتأكد من الحفاظ على الأنظمة الاحترازية الرسمية، التي تنص على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وقال المدير الفني للمجموعة، أوليفر ريس، لمجلة تصميم إلكترونية: «سيتم فحص التذاكر من دون لمسها، وسيطلب من رواد المسرح، ارتداء كمامات وصولاً إلى مقاعدهم، وسيكون هناك نظام لإدارة الحشود»، مؤكداً أنه سيتم تنظيم الدخول بشكل صارم، وإحضار الضيوف إلى مقاعدهم في وحدات صغيرة، ما يقرب من ستة أشخاص معاً، لتحاشي تكون ازدحام، وفي سبيل اتباع قاعدة المسافة المحددة بين الزوار، سواء الأفراد أو الأزواج أو الجماعات.

وأكد ريس أن مجموعة «برلينر انسمبل»، تريد أيضاً أن تجعل تجربة الأداء ممتعة قدر الإمكان لجمهورها المتباعد جسدياً، موضحاً: «نريد أن نلعب حقاً! فهذه ليست مهمتنا الأساسية، وواجبنا كمسرح عام فحسب، بل أيضاً رغبتنا القلبية في العودة إلى المسرح».

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