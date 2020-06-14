«نهر النار» رواية تسرد تاريخ شبه القارة الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة رواية «نهر النار»، لمؤلفتها قرة العين حيدر (1927 - 2007)، ونقلها إلى العربية د. مجيب الرحمن.

تمثل الرواية التي حازت مؤلفتها جائزة «جانا بيث» - أعلى جائزة أدبية في الهند -، إحدى الشوامخ في الفن الروائي الهندي قديمه وحديثه، وقد برزت مؤلفتها كونها من أهم أعلام الأدب الهندي المعاصر. في هذه الرواية تحكي الكاتبة تاريخ الهند على مدار 2500 عام بدءاً من عصر «تشاندرا جوبتا موريا» في القرن الرابع قبل الميلاد وإلى فترة ما بعد استقلال الهند في عام 1947، وتعرض الرواية لتقسيم شبه القارة الهندية. والرواية نشرت عام 1959. وصدرت ترجمتها الإنجليزية على يد الكاتبة نفسها عام 1998.

تتتبع الكاتبة عبر أربعة عصور في التاريخ الهندي؛ البوذي-الهندوسي، والإسلامي، والاستعمار البريطاني، وما بعد الاستعمار، مصير أربع شخصيات رئيسة؛ غوتام، وتشامبا، وكمال، وسيريل.

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