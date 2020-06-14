إعلان البحوث الفائزة في «الهوية الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الأرشيف الوطني بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية عن نتائج التقييم النهائي للبحوث الطلابية ضمن مشروع الهوية الوطنية في نسخته السابعة تحت شعار «إماراتنا 2071.. مجتمع آمن متطور وسعيد»، وجرى تقييم البحوث الطلابية في هذه المرحلة عن بعد إيماناً من الأرشيف الوطني بأهمية مواصلة دوره في التنشئة الوطنية للأجيال، وتعزيز الولاء والانتماء لدى أجيال الطلبة في هذه المرحلة.

وبعد التقييم النهائي لمشاريع البحوث الطلابية، أشاد الأرشيف الوطني بالمستوى العلمي الذي بلغته البحوث المشاركة، وببراعة الطلبة الباحثين في استخدام الحاسوب وتطويع برمجياته المتطورة في مشاريعهم، مع المحافظة على المنهج العلمي في بحثهم التاريخي، والتزامهم بإطار البحث والإحساس بالمسؤولية في تعاونهم واستكمال بحوثهم عن بعد، والحسّ الوطني الذي تمتعوا به في اتباع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة (كوفيد19).

وهنأ الأرشيف الوطني الفائزين الذين حرصوا على أن يكونوا مثال الجد والالتزام والإبداع، فأثروا بحوثهم بقيم إيجابية من شأنها تعزيز المواطنة الصالحة التي تجعل الفرد قادراً على حمل أمانة الوطن.

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