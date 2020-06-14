«الفن ينتصر» في جلسة «مؤسسة العويس» الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «الفن ينتصر في زمن كورونا» يشارك فيها كل من د. نجاة مكي ود. فريد فاضل والفنان أحمد حيلوز ويديرها الفنان إحسان الخطيب.

وعبر منصة «زووم» الافتراضية يلقي المشاركون الضوء على الحياة التشكيلية محلياً وعربياً وعالمياً عبر عدة محاور تناقش عالم العزلة القسرية التي فُرضت على الفنان، وانعكست على عموم الحركة التشكيلية من معارض ومزادات وندوات ونقاشات بين الاتجاهات الفنية.

من موقعها الفني المتميز على الساحة الفنية تضيء الفنانة التشكيلية الإماراتية د. نجاة مكي جانباً غنياً برز خلال الأشهر الماضية تمثل بأعمال فنية ومبادرات وحوارات شهدتها الساحة المحلية كان لها صداها في الوسط التشكيلي.

كما يلقي الفنان الفلسطيني أحمد حيلوز نظرة فاحصة على المشهد الفني العربي ويناقش مدى تأثره بالجائحة التي تعرضت لها البشرية. بينما يناقش الفنان التشكيلي المصري د. فريد فاضل مفهوم العزلة وما يمكن أن تصنعه بالبشرية أو ما تتركه من صدى على سلوك الناس ومن ثم ما يلتقطه الفنان لجعله مادة فنية عامة نشهدها على الجدران والساحات وغيرها.

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