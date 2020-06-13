حقيقة إصابة الفنان جورج وسوف بكورونا وتدهور صحته

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الفنان السوري، جورج وسوف،اليوم السبت، رسالة إلى وسائل الإعلام طالبها فيها بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال جورج عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم"، حسب قوله وفق سي ان ان عربية.

وأضاف الفنان السوري قائلا: "أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر"، حسب قوله.

وأكد وسوف في نهاية رسالته : "أنا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات"، على حد قوله.

وكانت وسائل إعلام عديدة تناولت أنباء عن احتمال إصابة الفنان السوري بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وأن حالته الصحية متدهورة، وهو ما نفاه الفنان السوري جملة وتفصيلا.

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