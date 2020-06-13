بالفيديو.. مدرسة بحرينية تستبدل بالمقاعد الدراسية سيارات لتخريج طلابها

المصدر: وكالات

في بادرة جديدة من نوعها استبدلت مدرسة بحرينية بالمقاعد سيارات، لتخريج طلابها خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، فأقامت حفلها السنوي في حلبة لسباق "فورمولا 1"، اكتظّت بالسيارات التي جلس فيها الطلاب وأهاليهم.

واصطفت السيارات جنباً إلى جنب في مقابل المنصة الرئيسية في حلبة البحرين الدولية، جنوب المنامة، حيث تقام جائزة البحرين الكبرى.

وخرج طلاب مدرسة "بيان"، الواحد تلو الآخر من سيارات عائلاتهم، لتسلّم الشهادات، لدى المناداة بأسمائهم، وقد وضعوا كمامات على وجوههم، على وقع هتافات تشجيعية.

واجتاز الطلاب بوابة تعقيم، قبل صعودهم إلى المنصة. وفي ختام الحفل، أُطلقت في سماء منطقة الصخير الألعاب النارية، وطيور الحمام.

وقالت المدرسة، في بيان، إن الحفل عبارة عن "مهرجان للوفاء والعطاء والتعامل الأمثل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم".".

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