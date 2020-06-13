فرقة مسرحية تكشف عن مسرح التباعد الجسدي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أزالت فرقة مسرحية أخيراً، 500 مقعداً من قاعة مسرح يضم 700 مقعداً في برلين، استعداداً لإعادة فتحه في سبتمبر تماشياً مع سياسات التباعد الجسدي في البلاد. وقد شاركت فرقة مسرح "برلينر انسمبل"، والتي تعمل من مبنى مسرح "أم شيفباوردام" العائد للقرن الـ19، صورة عن قاعة المسرح على موقع "توتير"، من أجل إعطاء رواد المسرح فكرة عن التجربة التي سيحظون بها عندما يعيد المسرح فتح أبوابه بعد جائحة كوفيد -19.

وتبين الصورة إزالة 70% من مقاعد القاعة، مع ترتيب المقاعد في الصفوف المتبقية بشكل فردي أو في أزواج، وأفيد أن المقاعد التي أزيلت سوف يعاد تجديدها في تلك الأثناء.

إلى جانب خفض عدد المقاعد، أكدت مجموعة "برلينر" أنها ستعمل على اتخاذ كافة التدابير للتأكد من الحفاظ على الأنظمة الاحترازية الرسمية، التي تنص على مسافة لا تقل عن 1.5 متراً.

وقال المدير الفني للمجموعة أوليفر ريس لمجلة تصميم إلكترونية: "سيتم فحص التذاكر من دون لمسها، وسيطلب من رواد المسرح ارتداء كمامات وصولاً إلى مقاعدهم، وسيكون هناك نظام لإدارة الحشود أثناء الدخول"، مؤكداً أنه سيتم تنظيم أمر الدخول بشكل صارم، واحضار الضيوف إلى مقاعدهم في وحدات صغيرة، ما يقرب من ستة أشخاص معاً، حتى لا يكون هناك ازدحام وفي سبيل اتباع قاعدة المسافة المحددة بين الزوار، سواء الافراد او الأزواج أو الجماعات.

وأكد ريس أن مجموعة "برلينر انسمبل" تريد أيضاً أن تجعل تجربة الأداء ممتعة قدر الإمكان لجمهورها المتباعد جسدياً، موضحاً: "نريد أن نلعب حقا! فهذه ليست مهمتنا الأساسية وواجبنا كمسرح عام فحسب، بل أيضا رغبتنا القلبية في العودة إلى المسرح".

وأشار الى إعادة اكتشاف المسرح لطرق مبتكرة ولعوبة مع الممثلين والفرق الفنية في التعامل مع التدابير الاحترازية في الموسم المقبل، ما وصفها بخطة جلوس استثنائية

وختم بالقول: "يتعين علينا أن نضع في الاعتبار أن المقاعد قد ازيلت مؤقتاً، وكلنا يتوق للحياة الطبيعية، لكنني متأكد تماماً من أن مجموعتنا ستؤدي على الأقل نفس الطاقة ل200، كما لـ 700 شخصاً.

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