لماذا ذهب مسلسل «خالد بن الوليد» لياسر جلال بدلاً من عمرو يوسف؟

المصدر: القاهرة - مها سمير

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل «سيف الله.. خالد بن الوليد»، مع الفنان ياسر جلال لبطولة العمل بدلاً من الفنان عمرو يوسف الذي بدأ تصويره بالأردن، وكان من المقرر طرحه في السباق الرمضاني 2020، ولكن تم تأجيله للماراثون الرمضاني 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعدم تمكن صناع العمل من التصوير.

المسلسل واحد من الأعمال التي وضعت لها ميزانية كبيرة لتنفيذ العمل بالشكل اللائق لعمل تاريخي بهذا الحجم، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن مثل: بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف إسلام حافظ، ومن المقرر الإعلان قريباً عن بقية فريق العمل.

وفي لفتة تحسب لهما، ظهر النجمان ياسر جلال وعمرو يوسف في فيديو لم يتخطَّ 3 دقائق، ليقدم كل منهما باقة ورد للآخر محملة بكل كلمات الحب والعرفان، بعدما رفض جلال الموافقة على الدور حتى يتأكد من أن زميله عمرو اعتذر عن الدور بنفس راضية، على خلفية وجود خلافات حادة واتهامات متبادلة بين يوسف ومخرج العمل رؤوف عبدالعزيز أثناء تصوير المسلسل في «الأردن»، ما دعا عمرو يوسف لمغادرة «اللوكيشن» والعودة للقاهرة.

ومن جهته، أكد عمرو يوسف أن ياسر جلال حاول إقناعه باستكمال المسلسل، و«لكنني أوضحت له التزامي عملاً آخر في عام 2020، وذلك بعد تأجيل تصوير خالد بن الوليد، ما اضطرني للاعتذار عن استكمال المسلسل».‏

يذكر أن مسلسل «سيف الله.. خالد بن الوليد» يستعرض الملحمة التاريخية وقصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، من بدء دخوله الإسلام، ومروراً بالمعارك الإسلامية التي شارك فيها، وتخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين.

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