«العقد».. أحلام بنهاية مريرة

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«العقد»، هي من أشهر قصص المؤلف الفرنسي غي دو موباسان، الذي عرف بتصويره أقدار البشر والقوى الاجتماعية، التي يرزحون تحتها، بنهايات مفاجئة مخيبة للآمال ومتشائمة.

القصة نُشرت في عام 1884، وأطلق عليها تسمية «مدام بوفاري مصغرة»، بسبب موضوعها الذي يدور عن سيدة من الطبقة الوسطى الدنيا، تحلم بحياة البذخ والرفاهية، فتدفع الثمن غالياً من مكانتها وشبابها. وفي القصة، فإن سيدة تدعى ماتيلد لويسيل، تستعير عقداً من صديقتها الثرية، للتباهي في حفل للطبقة الراقية، فتفقد أثره، وتجبر على الكد 10 سنوات لتسديد دين شراء عقد ألماسي لصديقتها، التي تخبرها بعد كل تلك المعاناة، بأن العقد الذي استدانته كان مزيفاً.

تم تحويل القصة القصيرة إلى أفلام ومسرحيات، أبرزها:

سينما

1921

فيلم صامت بريطاني بعنوان «العقد الماسي» من إخراج دنيسون كليفت.

1926

فيلم صيني بعنوان «سلسلة اللآلئ» من إخراج لي زيوان.

2014

فيلم هندي درامي بعنوان «فنيلا فيدو»، مستلهم من العقد للمخرج فتري ماهالينغام.

تلفزيون:

1949

الحلقة الأولى من سلسلة تلفزيونية على «إن بي سي»، عن «العقد»، وقد فاز المنتج ستانلي روبن بأول جائزة «إيمي» على الحلقة.

2007

اقتباس تلفزيوني فرنسي للقصة بعنوان «ماتيلد»، من بطولة سيسيل دو فرانس، وإخراج كلود تشابرول.

2017

نسخة هزلية عن «العقد» في حبكة الحلقة 13 من السلسلة التلفزيونية «الأم»، من بطولة أنا فاريس.

مسرح:

2008

إنتاج مسرحية موسيقية بعنوان «ماتيلد»، من قبل الملحن الإيرلندي كونور ميتشيل.

قصص:

1899

القصة القصيرة للكاتب الأمريكي هنري جيمس «معجون»، استلهمت من قصة «العقد» بنهاية معكوسة.

1943

قصة الكاتب سومرست موم، بعنوان «سلسلة من الخرز»، استلهمت من «العقد»، وتدور حول سعره.

1969

في رواية فلاديمير نوبوكوف، تزعم إحدى الشخصيات تأليفها قصة قصيرة، تقلد قصة «العقد».

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