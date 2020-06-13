تغريدات النجوم.. نفي شائعات وانتصار على «كوفيد 19»

المصدر: دبي - غسان خروب

بدت حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، عامرة بالتغريدات، بعضها «فرحة» وأخرى حملت في قلبها «نفياً لشائعات الموت والمرض» التي أصابت حسين الجسمي ومحمد عبده، في وقت بدا فيه فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقد ضرب عصب الساحة الفنية المصرية، من خلال إصابته لعدد من نجومها، لتأتي تغريداتهم محملة بملامح من تجربتهم مع المرض، ومؤكدة انتصارهم على المرض، في حين أن نجوم الساحة اللبنانية بدوا أكثر صحة ورشاقة، حيث امتلأت أروقة «التواصل» بصورهم وتغريداتهم التي أطلقوها من قلب الطبيعة.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنانة أحلام التي أعادت عبر حسابها على «تويتر»، نشر مقطع مصور يظهر فيه الكفيف حاتم بايعشوت، وهو يؤدي إحدى أغنياتها القديمة، وعلقت عليه بالقول: «الله الله ما شاء الله، وش هالاحساس العذب.. شكراً من القلب»، في وقت أعادت فيه نشر بعض من مقاطع حفلها الذي أقامته في وقت سابق، أثناء مشاركتها في موسم جدة، كما أعادت أيضاً نشر احتفال عدد من معجبيها بمناسبة وصولها إلى 12 مليون متابع على إنستغرام.

«اللهم زدني ولا تنقصني.. وأكرمني ولا تهني، وأعطني ولا تحرمني».. بهذا الدعاء واجه الفنان حسين الجسمي شائعة وفاته في حادث سير على طريق المطار، والتي طافت أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تولى المكتب الفني لمجموعة «إم بي سي»، عبر حسابه على «تويتر»، نفي الخبر، كما قامت العديد من وسائل الإعلام العربية أيضاً بنفي الخبر وتصنيفه ضمن إطار «الشائعة».

فصحى

من جانبها، أطلت الفنانة بلقيس فتحي على جمهورها، عبر مقطع مصور، وهي تغني بالعربية الفصحى، حيث نالت ثناء الجمهور، في وقت شاركت بلقيس بمقطع آخر، نشرته ضمن تغريدات هاشتاغ «غرد كأنك في 2013»، حيث علقت بالقول: «لا زلت غير قادرة على الخروج من هذا الهاشتاغ».

ومع انتشار أخبار وقوع عدد من النجوم العرب ضحايا لمرض كورونا، لم يفلت الفنان السعودي محمد عبده، من «الشائعة»، حيث أطلت عديد التغريدات برأسها حاملة خبر مرض الفنان محمد عبده، ما أثار قلق جمهور «فنان العرب»، ما دعا نجله عبد الرحمن إلى نفي ذلك، وطمأنة الجمهور بتغريدة قال فيها: «يا حبايبي والدي بخير.. أنتم بخير؟». هذه الشائعة أطلت برأسها بعد دخول مستشاره الإعلامي الناقد الفني علي فقندش، إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بالفيروس، ليحظى هو الآخر بتضامن واسع من نجوم الغناء ومن بينهم أحلام وزميلتها أصالة وشيماء سبت اللواتي تمنين السلامة له.

في المقابل، يبدو أن فيروس كورونا أحكم قبضته على بعض مشاهير الساحة المصرية، فبعد التجربة المريرة التي مرت بها الفنانة رجاء الجداوي مع الفيروس، أعلن عدد كبير من الفنانين المصريين إصابتهم بالمرض، بعد مشاركتهم في إحدى الحفلات التي أقيمت في الجونة، ومن بين هؤلاء كان الفنان كريم قاسم، الذي روى عبر فيديو مصور نشره على «إنستغرام»، بعضاً من تفاصيل تجربته مع «كورونا»، مؤكداً تماثله للشفاء، في وقت لا يزال كريم يخضع إلى بروتوكول العزل الصحي، وعلق قاسم على المقطع بالقول: «تجربتي مع كورونا أردت مشاركتها مع الجميع، وأتمنى أن تساعد أي شخص يمر بهذه التجربة».

مفاجأة

كريم لم يكن الوحيد الذي أصابه فيروس كورونا، فقد انضمت له أيضاً المخرجة عبير فريد شوقي، وفق ما أعلنته شقيقتها رانيا التي قالت إنهم «فوجئوا بارتفاع شديد في درجة حرارة عبير، وأن كل التحاليل أكدت إصابتها بالفيروس، وتم عزلها في المنزل».

أما الفنانة إيمان العاصي، فقد أعلنت بدورها عبر «إنستغرام»، عن شفائها من الفيروس، بعد مرورها بالتجربة التي اضطرتها إلى عزل نفسها عن عائلتها.

سعادة

حال الفنانين في لبنان بدا أفضل من الناحية الصحية، وهو ما كشفته تغريداتهم، ففي الوقت الذي احتفت به وسائل الإعلام وأروقة مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الفنانة نجوى كرم، ووصفت بأنها «كاجوال» وهادئة، شارك الفنان عاصي الحلاني جمهوره، عبر «تويتر»، مقطعاً مصوراً من داخل مزرعته الواقعة في البقاع اللبناني، حيث ظهر وهو يقلّم الأشجار في مزرعته ويُطعم حصانه على أنغام أغنيته الجديدة «بعشقك»، وعلق عاصي على الفيديو بالقول: «هذا أحلى يوم في أحضان الطبيعة». في حين عبرت نانسي عجرم عن سعادتها بالفيديو الذي نشرته المغنية الإسبانية أنديا مارتينيز على مواقع التواصل، وهي تؤدي مقطعاً من أغنيتها «إنت إيه»، حيث أشارت نانسي في تغريدتها إلى أنها «أحبت الفيديو»، وتمنت التوفيق لمارتينيز في مشاريعها المستقبلية.

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