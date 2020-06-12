تدخل في غيبوبة بعد تناولها "شاي"

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتادت مراهقة صينية على شرب نوع من الشاي يدعى شاي «الفقاعات» يومياً ما أدى لدخولها في غيبوبة سكر .

و الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً، تعيش بشنغهاي بالصين، وتعودت أن تشرب الشاي مرتين في اليوم لمدة شهر، ما أدى إلى التسبب في مشاكل صحية حادة.

واكتشف أفراد أسرتها أنها فقدت وعيها، وقالوا إنها كانت تعاني من أعراض مرتبطة بفرط سكر الدم، وهي حالة مرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير، وفقاً للتقرير بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال التقرير، إن من بين أعراضها قبل الدخول في غيبوبة الغثيان والتبول المتكرر وجفاف المياه من جسمها.

ونُقلت الفتاة الشهر الماضي إلى مستشفى رويجين، حيث تم تسجيل مستويات السكر في الدم عند نحو 25 مرة أعلى من المعتاد، وفقاً للتقرير.

ووضعت المراهقة على جهاز تنفس صناعي وخضعت لغسيل الكلى، واستيقظت من الغيبوبة بعد ذلك بخمسة أيام.

وقال التقرير، إنه بحلول الأول من يونيو ، بدا أن المراهقة كانت تتحسن وأخرجت من المستشفى.

ووفقاً لـ«هيلث لاين» ووزارة الزراعة الأميركية، يحتوي كوب شاي «الفقاعات» على 54 غراماً من السكر، بينما يحتوي الشاي المثلج العادي على نحو 22 غراماً من السكر.

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