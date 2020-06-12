آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية في مصرأن الفنانة رجاء الجداوى، أجرت ثانٍ تحليل pcr للتأكد من سلبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، وفي انتظار نتائج التحاليل.

وأضاف المصدر الطبى، وفقا لوسائل إعلام مصرية أنه في حال كانت المسحة سلبية سوف يتم إجراء تحليل آخر بعد 48 ساعة، وفي حالة سلبيته سوف تغادر الفنانة القديرة مستشفى العزل الصحي.

وتستمر رجاء الجداوى في العزل الصحى لمدة 19 يوما، داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وكانت قد أجرت أول تحليل لها فى رابع يوم من دخولها العزل الصحى، وظهرت نتيجته إيجابية، ثم تدهورت حالتها الصحية بعد أسبوع من دخولها العزل، لتنتقل إلى العناية المركزة حتى الآن.

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