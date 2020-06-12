أرملة مكتشف فيروس كورونا تضع مولوداً في ووهان

المصدر: د ب ا

وضعت أرملة مكتشف فيروس كورونا الطبيب الراحل، لي وينليانج، طفله في مستشفى بمدينة ووهان بالصين صباح اليوم الجمعة.

حاول وينليانج /34 عاما/ إصدار التحذيرات الأولى بشأن ما تم اصطلاحه فيما بعد بفيروس كوفيد-19 عندما عالج بعضا من أولى الحالات المصابة في وقت مبكر من يناير، ولكن السلطات الصينية اسكتته.

ثم اصيب بالفيروس فيما بعد وتوفى في فبراير الماضي، مثيرا موجة من الغضب العام التي دفعت الحكومة إلى تبرئة ساحة وينليانج والإعلان رسميا بأنه "شهيد".

وكتبت فو شوجي أرملة وينليانج في منشور عبر الإنترنت اليوم الجمعة: "زوجي هل تستطيع رؤية هذا من السماء؟ آخر هدية أعطتني إياها وضعت طفلا اليوم".

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