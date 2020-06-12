صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ المذيع المصري رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم الجمهور بنشر مجموعة صور نادرة من طفولة الفنانة المحبوبة أثناء لقائها مع الأميرة الراحلة ديانا التي كانت تزور مصر في فترة التسعينيات، وقد كشفت النجمة المصرية عن كواليس هذه الصورة وأسرارها.

ووفقا لمجلة هي، نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على "انستغرام" أكثر من صورة لزيارة الأميرة ديانا الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلى مصر وتحديدا عام 1992.

وكتب رضوان تعليقا عليها قائلا: "مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة مش مهم أنها كانت في زيارة في مصر وتفتتح إحدى المكتبات المهم عارفين مين الطفلة الصغنونه دي؟ (تاني صورة هتوضح)"، وتابع "الأميرتين"، في إشارة إلى زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بجوار الأميرة ديانا.

الفنانة دنيا سمير غانم نشرت هي الأخرى صورها مع الأميرة ديانا عبر حسابها على "انستجرام" وكشفت عن كواليس هذه الصورة التي تم التقاطها بعدما قامت دنيا بالغناء للأميرة ديانا أغنية للأطفال.

وقالت: "كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي، والتقطت هذه الصورة بعد أن غنيت لها مقطعا صغيرا من أغنية للأطفال".

الصور التي نشرتها دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان لاقت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وأعاد العديد من متابعي ومحبي الفنانة نشرها.

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