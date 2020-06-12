يسمم 8 مشردين لتصوير معاناتهم

المصدر: ا ف ب

وجهت إلى رجل في الثامنة والثلاثين رسميا تهمة تسميم ثمانية مشردين قدم إليهم طعاما يحوي مادة تستخدم خصوصا في عبوات الرذاذ للدفاع الذاتي، لتصوير ردة فعلهم.

وسمم الضحايا جميعا في مدينة هاتنيغتون بيتش في جنوب لوس أنجليس وقد عانوا من أعراض مختلفة مثل التقيؤ والصعوبات التنفسية وأوجاع كبيرة في البطن على ما أوضحت أجهزة المدعي العام في منطقة أورانج في بيان.

وقال المصدر نفسه إن عدة مشردين تعرضوا للتسميم ادخلوا المستشفى بعدما تناولوا مأكولات تحوي نوعا من الفلفل "بكميات أقوى بمرتين من رذاذ الفلفل المستخدم من قبل الشرطة".

واتهم المشتبه فيه وليام روبتر كايبل بانه تعمد تسميم هؤلاء لتصوير معاناتهم. وكان أقنع عدة ضحايا بتناول الطعام ومقترحا عليهم البيرة في المقابل.

وقال المدعي العام تود سبيتزر "استهدف هؤلاء الناس لأنهم في وضع ضعف. وقد تم استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من أشكال الترفيه" داعيا الجمهور إلى إبلاغ السلطات بضحايا ومشتبه فيهم آخرين محتملين.

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