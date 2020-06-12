صيف حافل بالعروض الفنية الافتراضية في المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم المجمّع الثقافي في الموسم الصيفي الحالي، باقة مختارة من الحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض الكوميدية الحيّة، والتي تُبث على قناته عبر اليوتيوب.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح العروض الافتراضية الأخيرة التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر، والتي شكّلت جزءاً من المبادرة الرقمية «الثقافة للجميع» لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بما فيها حفلان حصريان للنجمين الإماراتي حسين الجسمي، والعراقي كاظم الساهر في 24 و25 مايو الماضي.

وقالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي: «رغم أننا غير قادرين على استقبال جمهورنا حالياً، يواصل المجمّع الثقافي تقديم برامج جديدة ومبتكرة للجمهور أين ما كانوا. وسيحظى المشاهدون بالفرصة للاستمتاع بعروض موسم الصيف القادمة مجاناً وهم ينعمون بالأمان في منازلهم. وإذ نأمل أن نعاود الافتتاح قريباً، يمثل البث الحي عبر قناتنا على يوتيوب طريقة ممتازة لمواصلة رسالتنا في تقديم أجمل العروض للفنانين المرموقين والجدد، وإمتاع جماهيرنا في أبوظبي بأجمل التجارب الترفيهية».

ويشمل موسم العروض الأدائية الافتراضية القادم للمجمّع الثقافي العروض التالية:

فرقة مجاز

19 يونيو | 8 مساءً

تتألف الفرقة الشعبية البحرينية من 4 أعضاء، وانطلقت عام 2013، وتتميز بدمج عدّة أنواع موسيقية، واستخدام مزيج غير تقليدي من الآلات الموسيقية، وقد اكتسبت مقطوعاتها شهرة واسعة، ما جعل الفرقة من أكثر المشاريع الموسيقية تميزاً في الجزيرة العربية.

يبدأ البرنامج بأداء ثنائي قصير من تأليف أستاذ الكمان علي دريدي من «بيت العود» وعازف العود الفنان بشير الغربي.

ونهو تشونغ

3 يوليو | 8 مساءً

يعد ونهو تشونغ أحد أبرز مؤدي العروض الكوميدية الحية، وهو مغن وموسيقي وممثل وشخصية إعلامية بارزة، حائزة جوائز عدة. ولد تشونغ في السعودية لأبوين من كوريا الجنوبية وفيتنام، وترعرع في الأردن. وقد منحته طلاقته في لغة المنطقة العربية وتشربه لثقافتها منظوراً فكرياً فريداً يجمع الأفكار العربية والآسيوية. ويبدأ برنامج تشونغ بعرض قصير لمؤدي العروض الكوميدية الحية الإماراتي ABZ Ali.

فرقة «دام»

17 يوليو | 8 مساءً

تحتل فرقة «دام» مكانة متفردة في الساحة الموسيقية في المنطقة، فهي من أولى الفرق التي تقدم الراب باللغة العربية، وأول فرقة هيب هوب فلسطينية. يبدأ برنامج الفرقة بعرض قصير لمغني الراب فريك.

محمد عساف

21 أغسطس | 8 مساءً

سطع نجم المغني الفلسطيني الشهير محمد عساف في عام 2013 عند فوزه في الموسم الثاني من برنامج «أراب آيدول»، وانطلق منذ حينها في جولات غنائية حول العالم، أحيا خلالها العديد من الحفلات الموسيقية التي شهدت حضوراً جماهيرياً حاشداً في كل من الوطن العربي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا.

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