10 روايات للأطفال مستوحاة من الثقافة الشعبية العالمية

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

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ساهمت روايات أدب الطفل في تشكيل شخصية الأطفال حول العالم، وبات الكثير منها جزءاً من الثقافة الشعبية الملهمة، نظراً لجذورها التاريخية المرتبطة بتكوين الشخصيات الرئيسة وبالبناء الفني للقصة المفعمة بالقيم والموعظة وأهمها:

1 سندريلا

حكاية شعبية أسطورية نجد لها جذوراً في مختلف الثقافات، وتحديداً في عام 860 قبل الميلاد، في الصين، للمؤلف توان شينج شيو، وقدمها الكاتب الفرنسي شارل بيرو للعالم في عام 1697.

2 علاء الدين والمصباح السحري

تم إضافتها إلى قصص ألف ليلة وليلة في القرن الثامن عشر من قبل المستشرق الفرنسي أنطوان جالان الذي أنجز ترجمته للقصة في عام 1709، وأضافها في المجلد التاسع والعاشر.

3 الجميلة والوحش

للروائية الفرنسية جابرييل-سوزان باربودي، نشرت عام 1740، وطبقاً لباحثين في جامعتي درم ولشبونة، فإن أصول القصة تعود إلى أكثر من 4000 سنة.

4 هورتون يسمع الهوو

قصة للكاتب المعروف باسم دكتور سوس، وقام بتصويرها بنفسه كما اعتاد في كتبه، ونشرها سنة 1954، وهي القصة الثانية التي تظهر فيها شخصية الفيل هورتون بعد قصة «هورتون يفقس البيضة».

5 أليس في بلاد العجائب

رواية عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز لوتويدج دودسون التي كتبها سنة 1865، تحت اسمه المستعار لويس كارول. وتتحدث عن فتاة تقع في بيت للأرانب تحت الأرض لتجد نفسها في عالم خيالي.

6 الريح في الصفصاف

ألفها كينيث غراهام في 1908 وتتحدث عن 4 حيوانات في مزرعة إنجليزية تقدم في النهاية معاني أخلاقية رمزية.

7 ساحر أوز العجيب

رواية لليمان فرانك بوم، نشرت في عام 1900 عن فتاة تعرّض بيتها إلى إعصار غيَّر مسار حياتها، وتحمل العديد من القيم الأخلاقية التي تقدمها الشخصيات المتنوعة مثل الساحر أوز والأسد الجبان.

8 بيتر وويندي

رواية للكاتب جي إم باري، كتبها في 1911 وهي نسخة جديدة للمسرحية التي كتبها قبل سبع سنين، وهي عن قصة بيتر بان ويظهر فيها القرصان الشهير الكابتن هوك.

9 الحديقة السرية

للروائية والمسرحية الإنجليزية فرانسي هودجسون برنت، نشرت في عام 1911، وتمثل خطاباً روائياً كلاسيكياً متفرداً بواقعيتها الفنية، والتي تغرس مجموعة من القيم الإنسانية والأخلاقية في نفوس الأطفال.

10 مغامرات بينوكيو

كتبت في فلورنسا للمؤلف الإيطالي كارلو كولودي وفي عامي 1881 و1882 كان الجزء الأول من هذه الرواية مسلسلاً، ثم بعد ذلك تم إكمال هذه الرواية لتصبح كتاباً للأطفال، وذلك في فبراير عام 1883.

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