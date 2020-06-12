«ديزني لاند» كاليفورنيا تستعد لاستقبال زوارها

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

أعلن متنزه «ديزني لاند» عن خطط لإعادة فتح أبوابه في كاليفورنيا في منتصف يوليو المقبل، لكن بقدرة استيعابية «مخفضة بشكل كبير».

ووفقاً للخطط، التي تحتاج إلى موافقة من السلطات، قد يصبح المتنزه الواقع قرب لوس أنجليس جاهزاً لاستقبال زواره مجدداً بدءاً من 17 يوليو، بعد 4 أشهر من الإغلاق التام الذي فرضه وباء (كوفيد19).

و«ديزني لاند» في كاليفورنيا، هو ثاني متنزه ترفيهي في العالم من حيث عدد الزوار بعد «ديزني وورلد» في أورلاندو في فلوريدا، وعادة ما يجذب ملايين السياح كل عام.

وقد حصل متنزه «ديزني وورلد» على موافقة السلطات، ومن المفترض إعادة فتح أبوابه قبل أيام من «ديزني لاند» كاليفورنيا. واستؤنفت النشاطات في «ديزني لاند» في شنغهاي.

وتعد هذه المتنزهات مصدراً مهماً للإيرادات لمجموعة «ديزني» الأولى في عالم في مجال الترفيه. ففي الشهر الماضي، أشارت «ديزني» إلى أن إيراداتها الفصلية في هذا القطاع انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بالربع نفسه من 2019 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تفشي فيروس «كورونا» المستجد.وسيطلب من الزوار الحجز المسبق واحترام مسافات التباعد عند إعادة افتتاح المتنزه.

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