زرع رئتين لمصابة بفيروس كورونا في حالة خطرة

المصدر: ا ف ب

خضعت امرأة عشرينية لعملية زرع رئتين في مدينة شيكاغو الأمريكية بعدما تسبب كوفيد-19 بتلف دائم في الرئتين لديها، على ما أعلن المستشفى الذي أنقذها الخميس.

وأوضح مستشفى نورثويسترن في شيكاغو في بيان أن "إخضاعها لعملية زرع رئتين كان فرصتها الوحيدة في البقاء".

ويبدو أن هذه العملية الأولى من نوعها في الولايات المتحدة وليس في العالم إذ إن أطباء صينيين أنجزوا عملية زرع لرئتين في مارس الفائت.

وأشار المستشفى إلى أن المريضة هي شابة من أصول أمريكية لاتينية كانت في صحة جيدة قبلا غير أنها تعرضت لإصابة خطرة بفيروس كورونا المستجد لدرجة أنها أدخلت لستة أسابيع إلى العناية الفائقة حيث أبقيت على جهاز التنفس الاصطناعي ورُبطت بآلة خاصة تقوم مقام القلب والرئتين تلقائيا.

وقالت الأخصائية في الطب الرئوي في نورثويسترن بيت مالسين إن هذه المريضة "بقيت على مدى أيام صاحبة الإصابة الأخطر في قسم الإنعاش لمرضى كوفيد-19 وفي المستشفى برمته على الأرجح".

لكن تعين الانتظار لإنجاز عملية الزرع قبل أن تصبح نتيجتها سلبية في فحص كورونا.

وقال الأخصائي في طب الرئتين راد توميتش "كيف يمكن لامرأة بصحة جيدة في سن العشرين أن تصل إلى هذا الوضع؟ علينا أن نتعلم الكثير بخصوص كوفيد-19".

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