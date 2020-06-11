فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ طفلة على ارتفاع 14 طابقاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الشعب الصينية، لحظات مذهلة لإنقاذ طفلة صينية التي تفقد حياتها لولا سرعة وفطنة رجال الإطفاء والإنقاذ.

وعلقت الطفلة خارج نافذة بالطابق الرابع عشر، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها، في مهمة أشبه بالمعجزة.

واستغلت الطفلة ذات الـ5 أعوام غياب والدتها عن المنزل، وخرجت من إحدى النوافذ المفتوحة لتعلق على حافة صغيرة خارج المبنى؛ وذلك في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، وفقا لصحيفة عاجل.

وبحسب المقطع، تبدو الطفلة تقف على حافة نافذة على ارتفاع نحو 40 مترًا، في وضع ينذر بكارثة محققة؛ حيث تدلى رجل إطفاء عبر حبل مثبت من علو طابقين إضافيين، لمساعدة الطفلة المتشبثة بإطار النافذة.

وعند وصول المنقذ إلى الطفلة حملها ودفعها إلى داخل المنزل عبر النافذة المفتوحة ليوصلها إلى بر الأمان، قبل أن يلحق بها هو الآخر إلى الداخل.

وقال رجال الإطفاء إن الطفلة تُركت في المنزل بمفردها، فيما قالت الأم إنها لم تتوقع أن تخرج ابنتها من النافذة، ووعدت بالاعتناء بابنتها بشكل أفضل في قادم الأيام.

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