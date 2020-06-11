موظف يحصل على 45 ألف دولار تعويضاً عن شعوره ‏بالملل

حصل الفرنسي فريدريك ديسنارد، الذي عمل مديرًا في إنتربارفام للعطور حتى عام 2015، على تعويض قيمته 46 ألف دولار، عقب رفع دعوى ضدها يتهمها بمنحه وظيفة أشعرته بالملل الشديد، وأثرت سلبًا على صحته النفسية، لدرجة أنه أُصيب بالاكتئاب وتم إجباره على الاستقالة.
ووفقا لموقع أخبار 24، رأت محكمة الاستئناف في باريس، بحسب "ديلي ميل البريطانية" أن "ديسنارد" عانى الصبر في العمل وهذا يتساوى مع الإنهاك في العمل، فيما عبر "ديسنارد" في شكواه أمام المحكمة عن إصابته بالاكتئاب، والخجل من تقاضي راتبه لعدم تكليفه بالمهام طوال عمله.
وكشف ديسنارد أن الشركة، طلبت منه ألّا يفعل شيئًا على مدار أربع سنوات، سوى مهام وصفها بالوضيعة ومنها إعداد الجهاز اللوحي الجديد للرئيس التنفيذي للشركة، وإرسال سبّاك إلى منزل رئيسه.
ومن جانبه أوضح محامي ديسنارد أمام المحكمة، أن عدم التحفيز في العمل، ترك الرجل يشعر بالخجل والدمار، وتسبب ذلك بإصابته بنوبة صرع.