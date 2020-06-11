موظف يحصل على 45 ألف دولار تعويضاً عن شعوره ‏بالملل

المصدر: البيان الإلكتروني

حصل الفرنسي فريدريك ديسنارد، الذي عمل مديرًا في ‏إنتربارفام للعطور حتى عام 2015، على تعويض قيمته 46 ‏ألف دولار، عقب رفع دعوى ضدها يتهمها بمنحه وظيفة ‏أشعرته بالملل الشديد، وأثرت سلبًا على صحته النفسية، لدرجة ‏أنه أُصيب بالاكتئاب وتم إجباره على الاستقالة.‏

ووفقا لموقع أخبار 24، رأت محكمة الاستئناف في باريس، بحسب "ديلي ميل ‏البريطانية" أن "ديسنارد" عانى الصبر في العمل وهذا ‏يتساوى مع الإنهاك في العمل، فيما عبر "ديسنارد" في شكواه ‏أمام المحكمة عن إصابته بالاكتئاب، والخجل من تقاضي راتبه ‏لعدم تكليفه بالمهام طوال عمله.‏

وكشف ديسنارد أن الشركة، طلبت منه ألّا يفعل شيئًا على مدار ‏أربع سنوات، سوى مهام وصفها بالوضيعة ومنها إعداد الجهاز ‏اللوحي الجديد للرئيس التنفيذي للشركة، وإرسال سبّاك إلى منزل ‏رئيسه.‏

ومن جانبه أوضح محامي ديسنارد أمام المحكمة، أن عدم ‏التحفيز في العمل، ترك الرجل يشعر بالخجل والدمار، وتسبب ‏ذلك بإصابته بنوبة صرع.‏

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